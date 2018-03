Obama ganha briga por novos eleitores em Estados-chave

Pesquisas recentes e dados referentes ao registro de novos eleitores ajudam o democrata Barack Obama a consolidar sua liderança na corrida presidencial americana a menos de um mês da votação. Dois Estados considerados fundamentais para a eleição - Flórida e Ohio - encerraram na segunda-feira o registro de novos eleitores. Números divulgados ontem mostram que o Partido Democrata na Flórida conseguiu registrar cerca de 245 mil eleitores a mais que os republicanos. Em Ohio, onde o eleitor não revela sua preferência partidária ao se registrar, foram contabilizados 500 mil novos eleitores. O maior número de eleitores registrados, em tese, favorece o candidato democrata - que sobe nas pesquisas em razão da crise financeira, associada pela maioria dos americanos ao governo republicano de George W. Bush, prejudicando o candidato do partido, John McCain. Segundo o Comitê Democrata da Flórida, as chances de Obama chegar à Casa Branca aumentaram. "Entre 1º de janeiro e 30 de setembro, 803.909 pessoas registraram-se para votar na Flórida - incluindo 360.478 democratas; 253.294 independentes e sem filiação partidária; e 190.137 republicanos", disse Eric Jotkoff, diretor de comunicação do Partido Democrata. Jotkoff destacou o "ganho líquido" em número de eleitores - que também contabiliza votantes que mudaram de partido e exclui os que não votam mais no Estado. "Desde janeiro, o Partido Democrata da Flórida teve um ganho de 415.580 eleitores, enquanto os republicanos ganharam apenas 169.841, uma diferença de 245 mil eleitores." O registro de novos eleitores em Ohio também foi surpreendente. Uma porta-voz da secretária de Estado de Ohio, Jennifer Brunner, afirmou que o número de eleitores passou de 7,6 milhões para 8,1 milhões. No domingo, o cantor americano Bruce Springsteen fez um show na Universidade de Ohio para encorajar jovens a se registrarem para votar. Celebridades, como o ator Luke Perry, também participaram da campanha para aumentar o número de eleitores. Flórida e Ohio são considerados Estados indefinidos, sem predomínio claro de um dos dois partidos. Em 2000, a eleição foi decidida na Flórida após duas recontagens. Em 2004, a estreita vitória de Bush em Ohio lhe deu a reeleição. PESQUISAS Pesquisa divulgada ontem pela rede CNN sugere que a crise financeira nos EUA, a rejeição recorde ao governo Bush e uma visão desfavorável de Sarah Palin, companheira de chapa de McCain, têm contribuído para o aumento do apoio a Obama. O democrata tem 8 pontos de vantagem sobre o republicano: Obama tem 53% e McCain, 45%. Na pesquisa anterior, em setembro, a diferença em favor do democrata era de 4 pontos.