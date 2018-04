Obama: guerras foram pagas com 'cartões de crédito' O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reagiu no debate presidencial quando foi criticado por seu adversário republicano Mitt Romney pelo crescimento da dívida e do déficit público norte-americanos durante os últimos quatro anos. Obama disse que quando tomou posse em 2009 herdou uma situação fiscal muito ruim do seu antecessor republicano, George W. Bush. O debate, o primeiro entre Obama e Romney, ocorreu na noite desta quarta-feira na Universidade de Denver, no Estado do Colorado.