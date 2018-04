Obama irrita religiosos ao defender contraceptivos

Uma nova regra que obriga empregadores a fornecer métodos contraceptivos a suas funcionárias provocou críticas da oposição republicana ao presidente Barack Obama. A iniciativa do Departamento de Saúde foi interpretada pelo partido como o apoio ao aborto.

A medida foi adotada no mês passado, como parte da reforma de planos de saúde promovida pelo governo Obama nos últimos dois anos. Desde anteontem, tornou-se munição eleitoral. Os líderes republicanos no Congresso lançaram um projeto de lei para anular a medida. A Casa Branca, discretamente, ameaçou vetá-lo.

"Em vez de ficar ao lado de milhões de americanos religiosos, que apenas querem ter paz para seguir com sua fé, o governo decidiu impor a eles a mais radical ideia pró-aborto", afirmou ontem o senador Orrin Hatch. "Eles (o governo) decidiram subordinar o nosso compromisso central com a liberdade religiosa a uma agenda radical, que é abertamente hostil às pessoas de fé."

Na quarta-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, John Boehner, acusou o governo de ter ido além das fronteiras constitucionais e desafiou a Casa Branca a recuar, sob pena de uma reação do Congresso. Além de estar prevista na reforma dos planos de saúde, aprovada pelo Congresso em 2010, a iniciativa também sublinha a retomada da agenda democrata original do governo Obama, algo considerado essencial para assegurar sua reeleição.

A nova regra impõe aos planos de saúde contratados por empresas a obrigação de fornecer, gratuitamente, alguns meios de contracepção. Entre eles, a chamada pílula do dia seguinte e as operações de esterilização. A iniciativa recebera o apoio de organizações religiosas, como a Católicos pela Escolha e a Conferência Central dos Rabinos Americanos, além do aval de 600 médicos e estudantes de medicina, que assinaram uma carta enviada à Casa Branca. Mas outras entidades prometem recorrer.

Ontem, a rede de televisão da Igreja nos EUA, a EWTN Global Catholic, entrou com um processo na Corte Federal de Birmingham, Alabama, para anular a nova regra.

Os pré-candidatos republicanos criticaram a iniciativa, mas aproveitaram essa munição também para trocar acusações. O ex-senador Rick Santorum, católico radical,, criticou seu oponente Mitt Romney por ter adotado uma reforma de planos de saúde similar à de Obama quando governou o Estado de Massachusetts. Também aproveitou a reação à medida do governo Obama para angariar apoio mais amplo de pastores evangélicos a sua campanha.

Democratas também criticaram o plano. O ex-governador de Virgínia Timothy Kaine, candidato a uma vaga no Senado, afirmou ter a Casa Branca tomado uma "decisão ruim". Dois senadores do partido pediram que a Casa Branca recue.