Obama já arrecadou US$ 133,6 milhões em outubro A campanha do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, gastou US$ 87,5 milhões no mês passado e começou outubro com US$ 133,6 milhões em conta corrente, o que lhe dá uma grande vantagem financeira sobre o rival republicano John McCain nos dias que antecedem a eleição. McCain encerrou o mês de setembro com US$ 47 milhões no banco. Por ter optado pelo financiamento público de campanha, McCain não pode arrecadar fundos de outra fonte e está limitado a receber US$ 84 milhões nos 60 dias anteriores à votação de 4 de novembro. Obama, que arrecadou um recorde de US$ 150 milhões em setembro, assinou nesta madrugada o relatório financeiro de sua campanha junto à Comissão Eleitoral Federal (FEC, na sigla em inglês). Os números foram disponibilizados no site da FEC na manhã de hoje. Os dois candidatos à Casa Branca também estão recebendo ajuda de seus partidos. O Comitê Nacional Democrata possuía US$ 27,4 milhões disponíveis no fim do mês passado, enquanto o Comitê Nacional Republicano contava com US$ 77 milhões. Ainda assim, os democratas possuem uma vantagem total considerável, de US$ 37 milhões. Além disso, a taxa de arrecadação diária de Obama, de US$ 5 milhões, provavelmente foi mantida em outubro, o que deve ampliar ainda mais a vantagem financeira de sua campanha.