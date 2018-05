Obama já dispõe dos votos para ratificar novo Start O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, já dispõe dos votos suficientes para a ratificação, pelo Senado, do novo Tratado de Redução de Armamentos Nucleares Estratégicos com a Rússia, mais conhecido como Start. Pelo menos nove senadores republicanos já anunciaram em público que votarão a favor do acordo, muitos dos quais aderiram ao pacto hoje, inclusive o influente Lamar Alexander, terceiro na hierarquia republicana no Senado dos Estados Unidos. Em discurso no plenário, Alexander defendeu que os norte-americanos estarão mais seguros com o novo acordo bilateral entre Washington e Moscou do que sem ele.