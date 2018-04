Obama lamenta erros estratégicos de governo O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, admitiu hoje ter cometido erros táticos, mas defendeu seus comprometimentos, em entrevista antes das cruciais eleições parlamentares que serão realizadas em algumas semanas no país. Obama confessou ao jornal The New York Times que, durante seus 20 primeiros meses de mandato, provavelmente não se concentrou suficientemente em relações públicas, o que, goste ou não, considera ser uma parte importante do trabalho. "Com tanta coisa vindo até nós, provavelmente gastamos mais tempo tentando fazer as políticas direito do que tentando fazer política direito", disse, segundo a reportagem.