Obama lança plano para política externa O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, delineou hoje uma estratégia de política externa que compreende cinco pontos, entre eles o fim da guerra no Iraque. O anúncio foi feito no momento em que Obama se prepara para viajar para o território iraquiano e para o Afeganistão, dois países em que os EUA mantêm tropas em guerra. Outra das metas de Obama é enviar mais tropas para combater militantes da Al-Qaeda e do Taleban no Afeganistão. Obama e seu rival republicano, John McCain, estão claramente divididos em relação a suas estratégias de guerra. McCain afirma que a intenção de Obama, de retirar as tropas do Iraque 16 meses após chegar à presidência, significaria deixar o país em poder das forças militantes. O democrata, por outro lado, argumenta que a proposta do republicano de manter as tropas no Iraque atrapalha que os iraquianos tomem conta do próprio país, além de prejudicar o status dos EUA internacionalmente e desviar recursos que seriam mais úteis para enfrentar militantes da Al-Qaeda e do Taleban no Afeganistão e na instável zona de fronteira entre esse país e o Paquistão. Além de retirar as tropas do Iraque e reforçá-las no Afeganistão, a estratégia de Obama inclui outros três pontos. Um deles é trabalhar pela segurança em relação ao problema das armas nucleares e dos terroristas, além das nações que mentem sobre suas intenções. Outro ponto é atingir uma "verdadeira segurança energética". O último é reconstruir "alianças para alcançar os desafios do século 21".