Obama leva ao ar programa de TV milionário O candidato democrata à presidência dos EUA, Barack Obama, disparou na noite desta quarta-feira a maior artilharia midiática de sua campanha, com um programa de 30 minutos transmitido simultaneamente nas três maiores redes de TV do país (ABC, CBS e NBC). Ele gastou entre US$ 3 milhões e US$ 5 milhões, segundo a estimativa de especialistas, para dizer aos eleitores que pode restaurar o sonho americano. O programa retratou Obama como um presidente à espera de assumir o cargo, embora ainda buscando suplantar seu rival republicano, John McCain. A cuidadosa produção apresentou famílias comuns lutando para atingir seus objetivos e a promessa de Obama de reerguer a economia para o americano médio. De um escritório no estilo do gabinete presidencial, o senador democrata disse aos telespectadores que a eleição da próxima terça-feira será um "momento decisivo". Ele afirmou que o pleito representa a chance de os líderes do país "atenderem às exigências desses tempos desafiadores e preservar a confiança" do povo americano. ?Vimos nos últimos oito anos como as decisões de um presidente podem influenciar o curso da história e a vida dos americanos", disse Obama. "Mas em todos os lugares aonde vou, a despeito da crise econômica, da guerra e da incerteza sobre o amanhã, ainda vejo otimismo. E esperança. E força." As informações são da Dow Jones.