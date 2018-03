Obama levará agenda de paz urgente em viagem a Israel

As declarações de Shapiro foram feitas um dia após a Casa Branca anunciar que Obama viajará para Israel, Cisjordânia e Jordânia na primavera (no hemisfério norte). O mandato anterior de Obama viu as relações com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, se deteriorarem em parte devido a negociações fracassadas com os palestinos, mas também em razão dos diferentes pontos de vista dos dois líderes mundiais. A visita será a primeira de Obama como presidente ao aliado dos EUA.

Shapiro concedeu várias entrevistas para a imprensa israelense na manhã de quarta-feira com a mesma mensagem. "Nós temos uma agenda muito urgente", disse o embaixador a uma rádio. "Nós temos uma agenda muito complexa sobre o Irã, Síria, e a necessidade de levar Israel e os palestinos de volta à mesa de negociação, então, é importante começar o mais rápido possível", acrescentou.

A Casa Branca não revelou a data da viagem de Obama, ou detalhes sobre o itinerário de Obama, mas o Canal 10 de Israel reportou que ela estava prevista para 20 de março. A visita eleva as expectativas de que as conversações de paz entre Israel e Palestinos, que fracassaram há 4 anos, possam ser retomadas. As informações são da Associated Press.