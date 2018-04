Obama lidera, diz pesquisa O presidente dos EUA, Barack Obama, tem a preferência de 52% dos americanos, enquanto Mitt Romney - que lidera a corrida presidencial republicana - tem 43% das intenções de voto, de acordo com uma pesquisa divulgada ontem pelo jornal The Washington Post e pela rede de TV ABC. É a primeira vez nas enquetes que Obama tem mais da metade das intenções de voto. Sua vantagem, porém, diminui entre os eleitores filiados a um dos dois partidos, com 51% de apoio para o presidente e 45% para o ex-governador de Massachusetts.