Obama lidera em 4 Estados cruciais, mostra pesquisa O democrata Barack Obama ganha espaço em quatro Estados cruciais - Wisconsin, New Hampshire, Ohio e Carolina do Norte - na corrida eleitoral nos Estados Unidos, mostra pesquisa CNN/Opinion Research Corporation, divulgada ontem à noite. Com isso, o republicano John McCain fica mais pressionado hoje, dia em que os dois realizam o segundo dos três debates previstos antes das eleições de 4 de novembro. O evento será realizado na Universidade de Belmont, na cidade de Nashville, Tennessee. Segundo a pesquisa, Obama ampliou sua vantagem para 5 pontos percentuais em Wisconsin. Em uma sondagem realizada em setembro, essa vantagem era de 3 pontos. Em New Hampshire, a vantagem do democrata, de 6 pontos percentuais em setembro, subiu para 8 pontos. Na tradicionalmente republicana Carolina do Norte os dois aparecem empatados, com 49% das intenções de voto. Em Ohio a vantagem de Obama subiu para 3 pontos percentuais, um a mais que na sondagem de setembro. A pesquisa foi conduzida entre 3 e 6 de outubro e tem uma margem de erro de 3,5 pontos percentuais em Wisconsin, New Hampshire e Ohio. Na Carolina do Norte a margem de erro é de 4 pontos, sempre para mais ou para menos. As informações são da Dow Jones.