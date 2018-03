Obama lidera em Estados cruciais, aponta pesquisa O candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, Barack Obama, ampliou a vantagem sobre seu rival republicano, John McCain, segundo uma pesquisa divulgada hoje. A sondagem da Universidade Quinnipiac aponta Obama com uma intenção de votos de entre 51% e 54%, em quatro Estados cruciais para a corrida eleitoral. Obama foi elogiado pelos eleitores pelo seu plano econômico e por seu desempenho no debate da semana passada. O último dos três debates previstos antes das eleições de 4 de novembro ocorre amanhã. Obama também lidera ou ao menos empata com McCain entre eleitores brancos pela primeira vez no Colorado, em Michigan, Minnesota e Wisconsin. Segundo Peter Brown, diretor-assistente do Instituto de Pesquisas da universidade, a vantagem do democrata é bastante alta e, caso McCain consiga uma reviravolta nesse cenário, seria algo "nunca visto antes na era moderna" das eleições norte-americanas. Os resultados mostram o senador por Illinois com 54% das intenções de voto em Wisconsin, ante 37% de McCain. No Michigan, Obama lidera com 54% a 38%. Em Colorado o democrata lidera por 52% a 43%, e em Minnesota com 51% a 40%. A pesquisa também mostra Obama, que pode ser o primeiro negro na presidência dos EUA, com vantagem ou empatando entre os eleitores brancos nos quatro Estados. No Colorado ele ficou com 48% das intenções nessa faixa da população, ante 47% de McCain. No Michigan, lidera nessa faixa por 48% a 43%. No Wisconsin a vantagem de Obama entre os brancos é ainda maior: 52% a 39%. Em Minnesota, de 49% a 43%. As informações são da Dow Jones.