Obama lidera intenções de voto nos Estados Unidos

WASHINGTON - O presidente Barack Obama lidera as intenções de voto nos Estados Unidos com 49%, mostra pesquisa divulgada nesta terça-feira, 2, contra 45% do candidato do Partido Republicano, Mitt Romney. De acordo com a Universidade de Quinnipiac, autora do levantamento, o diferencial é a preferência que Obama possui entre as mulheres, setor do eleitorado em que ele tem 18 pontos percentuais de vantagem sobre Romney (56% - 38%).

Na quarta-feira, 3, acontece o primeiro debate televisivo da campanha eleitoral, que será crucial para o resultado do pleito. 56% dos entrevistados esperam que Obama terá melhor desempenho, contra 38% que acreditam em Romney.

O presidente também tem grande vantagem entre os eleitores negros, mostra a pesquisa. Apenas 2% dos afro-americanos pretendem votar no republicano. Já entre os homens Romney tem vantagem, com 52% das intenções de voto, contra 42% de Obama. Na população branca em geral, Romney também está vencendo, por 53% a 42%.

"O presidente Barack Obama conseguiu apenas 43% dos votos dos brancos em 2008, por isso os números atuais estão em linha com a performance vitoriosa anterior", afirmou o diretor-assistente do Instituto de Pesquisas da Universidade Quinnipiac, Peter Brown. "Se o presidente igualar ou exceder sua votação entre os brancos em 2008 será de difícil a impossível para Romney vencer", disse Brown.