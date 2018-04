Obama, Lula e Erdogan se reúnem para discutir sanções

Segundo ele, a reunião do trio, que foi curta, teve como tema "exclusivamente o Irã". Brasil e Turquia são membros não permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), onde os EUA fazem pressão por uma nova rodada de sanções contra a república islâmica por causa do seu programa nuclear.

Washington suspeita que o Irã, secretamente, tenta construir uma bomba nuclear, enquanto o governo iraniano afirma que apenas tem como objetivo o uso pacífico da energia atômica. As informações são da Dow Jones.