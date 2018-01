Obama manda Pentágono planejar saída do Afeganistão

Obama discutiu o assunto hoje durante conversa por telefone com o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai. O líder afegão tem-se recusado a assinar um novo acordo de segurança com os EUA. Obama disse a Karzai que está aberto à possibilidade de fechar o acordo daqui a alguns meses, provavelmente depois das eleições no Afeganistão, informou a Casa Branca por meio de nota.

Se um acordo for assinado até o fim do ano, disse Obama a Karzai, os EUA poderiam manter uma presença militar limitada no país. Ainda segundo o norte-americano, quanto mais tempo demorar para o acordo sair, mais provável se torna a possibilidade de a presença militar dos EUA a partir do ano que vem ser "menor em tamanho e ambição". Fonte: Associated Press.