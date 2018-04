Obama mantém pragmática cautela

Os EUA têm mantido uma posição extremamente cautelosa em relação ao resultado das eleições no Irã. Na visão da Casa Branca, insistir na possibilidade de fraude eleitoral ou expressar abertamente apoio ao candidato reformista Mir Hossein Mousavi poderiam causar o efeito contrário - fortalecer o presidente Mahmoud Ahmadinejad. Além disso, o governo de Barack Obama deixou claro que sua prioridade é negociar com o Irã questões de interesse dos EUA, como o programa nuclear iraniano. Ouça análise de Nizar Messari, da PUC-RJ, e veja fotos dos protestos Obama manifestou-se ontem "profundamente preocupado" pela violência no Irã, mas disse que corresponde aos iranianos decidir quem será seu presidente e os EUA respeitarão a soberania do Irã. As declarações foram feitas após um encontro na Casa Branca com o premiê italiano, Silvio Berlusconi. A prioridade da Casa Branca não é garantir a democracia no Irã. "Precisamos lidar com o Irã que temos, e não com o Irã que gostaríamos de ter", disse um funcionário do governo. Claramente, Washington preferiria negociar com Mousavi. Mas continua de pé a estratégia de Obama de usar a diplomacia para negociar com o Irã a suspensão de seu programa nuclear e a cooperação no Afeganistão. Seja quem for o presidente do Irã. "Obviamente estamos preocupados (com as acusações de fraude)", disse ontem porta-voz Robert Gibbs. "Nossa preocupação com o programa de armas nucleares do Irã e seu apoio ao terror não mudou nada desde sexta-feira." A Casa Branca quer manter o pragmatismo - não pregará eleições livres no Oriente Médio nem festejará qualquer tentativa de derrubar tiranos, como fazia o governo de George W. Bush. O fantasma do fracassado golpe de 2002 contra o venezuelano Hugo Chávez está bem vivo na memória dos americanos. Na época, o governo Bush apoiou os opositores um dia após o golpe. Mas Chávez retomou o poder e as relações com um grande fornecedor de petróleo ficaram péssimas. Agora, se a violência contra opositores e manifestantes no Irã aumentar, Obama ficará numa situação delicada. A Casa Branca deve manter a estratégia de "esperar para ver". "Quanto menos os EUA falarem, melhor - se nós endossássemos abertamente a oposição, isso cairia como uma luva para o governo", disse Richard Weitz, diretor do centro de Análise Político-Militar do conservador Instituto Hudson. "Precisamos continuar agindo nos bastidores, e, em público, pressionar para que não haja violência contra os manifestantes." Uma minoria de analistas afirma que a eleição pode não ter sido fraudada. Entre eles está George Friedman, presidente da consultoria de inteligência Stratfor. Friedman é um dos favoritos do Itamaraty. Ele defende a tese de que seria difícil Ahmadinejad ter roubado em grande escala, dada a grande margem da vitória. "Isso exigiria o envolvimento de um número incrível de pessoas", ele diz, em análise divulgada ontem. Para Friedman, observadores no Ocidente costumam "ler de forma errada" as percepções dos iranianos. Eles creem que o entusiasmo com Mousavi, vindo de uma pequena parcela da população, "que tem iPod, usa Twitter e é anglófila", representava a maioria do povo iraniano, que é conservador, religioso e está satisfeito com a revolução que trouxe a linha dura.