Obama não vê diferença em opositor O presidente americano, Barack Obama, declarou ontem que a diferença política entre o presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, e o candidato de oposição derrotado nas eleições de sexta-feira, Mir Hossein Mousavi, não é tão grande quanto parece. "Creio que é importante compreender que a diferença em termos políticos reais entre Ahmadinejad e Mousavi talvez não seja tão grande como se diz", disse Obama em entrevista à TV NBC. Segundo ele, "qualquer que seja o resultado (de uma recontagem de votos), deveremos tratar no Irã com um regime que tem sido historicamente hostil aos EUA". Ele disse estar preocupado com a violência usada contra manifestações pacíficas.