Obama nega ter dado guinada ao centro em campanha presidencial O senador Barack Obama negou na terça-feira que tenha dado uma guinada ao centro em questões como a guerra do Iraque desde que se tornou o candidato do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos. Nas últimas semanas, ele abandonou a promessa de renegociar o Nafta (tratado de livre-comércio da América do Norte), não se manifestou contra uma decisão pró-armas da Suprema Corte e disse que apoiaria a ampliação dos poderes do governo para realizar escutas telefônicas. Ainda mais recentemente, sinalizou flexibilidade na promessa de retirar rapidamente as tropas do Iraque, dizendo a jornalistas na semana passada que iria "refinar" suas posições com base nos fatos. Questionado sobre o tema num encontro com eleitores em Powder Springs, Obama negou que esteja revendo a desocupação do Iraque e desqualificou também "toda a noção de que eu estaria dando uma guinada para o centro ou virando a casaca a respeito disso ou daquilo". "Quem diz isso aparentemente não está me escutando", acrescentou. A campanha de McCain acusa Obama de mudar de posições de acordo com as conveniências políticas -- uma tática que George W. Bush empregou com sucesso contra o democrata John Kerry em 2004. Na terça-feira, McCain disse à Fox News que "definitivamente houve mudança de posições (de Obama), e uma delas é o Iraque." Obama, que tem uma estreita vantagem sobre McCain nas pesquisas, também sofre críticas de alguns simpatizantes da esquerda, especialmente por ter apoiado um projeto sobre a espionagem eletrônica. Analistas acham que o democrata está adotando posições mais centristas na esperança de conquistar os eleitores independentes, os democratas moderados e alguns republicanos desiludidos com Bush. Mas Obama diz que, embora nem sempre vá concordar com todos os seus eleitores, é preciso que estes saibam que as discrepâncias não se devem à mera conveniência política. "Uma das coisas que você descobre na campanha é que todo mundo fica tão cínico com a política que o pressuposto é de que você precisa fazer qualquer coisa por razões políticas. Não pressuponham que se eu não concordo com vocês a respeito de algo é por estar agindo politicamente", afirmou. (Reportagem adicional de Jeff Mason)