Obama nomeia CEO da GE para liderar comissão O presidente Barack Obama anunciará hoje que Jeffrey Immelt, chefe executivo da General Eletric Co. (GE), chefiará uma nova comissão da Casa Branca criada para promover a expansão do emprego no setor privado. A comissão substituirá um grupo de especialistas chamado "Equipe consultiva presidencial para recuperação econômica", que era liderada por Paul Volcker, presidente do Federal Reserva (FED) durante os governos de Jimmy Carter e Ronald Reagan. O novo grupo será chamado de "Conselho Presidencial para o Emprego e a Competitividade". Volcker disse que não se juntará à nova equipe. Colocar um importante executivo no topo desta comissão é o mais recente gesto feito pela Casa Branca na tentativa de fortalecer os negócios. Há poucas semanas, Obama conseguiu fechar um acordo comercial com a Coreia do Sul; nomeou um executivo do setor financeiro, William Daley, para ser o chefe de seu staff, e prometeu rever as regras que impactam sobre os negócios, particularmente, sobre as pequenas empresas. "Entramos em uma nova fase em nossa recuperação. Eu convoquei um novo conselho para que ele busque maneiras de encorajar o setor privado a contratar trabalhadores e a investir para elevar a competitividade dos EUA", afirmou Obama. As informações são da Dow Jones.