Obama nomeia novo comandante da Otan Os EUA anunciaram ontem o general da Força Aérea Philip Breedlove para o comando supremo da Organização da Aliança Atlântica (Otan), no lugar do general dos fuzileiros John Allen, que renunciou há um mês. O general de quatro estrelas, de 57 anos, fez carreira na Europa e, em 2012, assumiu o comando das forças aéreas americanas na Europa e na África. Como comandante supremo das forças aliadas na Europa, Breedlove chefiará as operações da Otan e também as forças americanas no continente europeu.