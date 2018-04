Obama oferece ajuda à Austrália no combate a incêndios

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ligou nesta terça-feira, 10, para o primeiro-ministro australiano, Kevin Rudd, para oferecer a ajuda no combate aos incêndios florestais no sul da Austrália, que já mataram 173 pessoas. Segundo a agência de notícias australiana AAP, mais de 30 especialistas americanos estão preparados para embarcar com destino à Austrália para esse fim. A mesma fonte assegurou que um pedido formal de assistência, requisito indispensável para que os especialistas deixem os EUA, parece iminente. Mensagem de alerta O Corpo de Bombeiros da Austrália alertou nesta terça-feira, 10, os habitantes do povoado de Healesville, no nordeste do estado de Victoria (sul), para a chegada do incêndio. "Trata-se de uma mensagem de perigo urgente à população local. Não é nada crítico, mas o fogo se aproxima e precisamos pedir à população que fique atenta porque os ventos estão soprando e estão previstas fortes correntes de ar a partir do sul ao longo do dia", explicou o porta-voz dos bombeiros, Tony Bearzatto, à rádio ABC. Cerca de quatro mil bombeiros de toda a Austrália trabalham pelo quarto dia consecutivo, contra vários focos de incêndio que continuam ativos em Victoria. A região em que a situação é mais preocupante, pelo fato de as chamas estarem fora de controle, é a de Yarra Valley, cerca de 150 quilômetros ao sul de Melbourne, a capital do estado. Cerca de cinco mil pessoas já foram evacuadas, ao passo que centenas de outras permanecem em seus carros ou em abrigos comunitários.