Obama ordena nova política para Afeganistão

A Casa Branca informou ontem que o presidente dos EUA, Barack Obama, ordenou uma revisão da estratégia americana no Afeganistão e no Paquistão. A nova política para a região deverá estar concluída antes da próxima cúpula da Otan, que ocorre em abril, em Estrasburgo (França) e Kehl (Alemanha). Para coordenar a revisão, Obama nomeou Bruce Riedel, um ex-oficial da CIA, especialista na região, que atualmente trabalha no Brookings Institution. Segundo o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, participarão da iniciativa o enviado especial ao Afeganistão e Paquistão, Richard Holbrooke, e a subsecretária de Defesa, Michele Flournoy. A função de Riedel, segundo Gibbs, é analisar os aspectos militares e não-militares da política americana na região e reportar-se diretamente a Obama e a seu assessor de segurança nacional, Jim Jones. Na segunda-feira, em entrevista coletiva em Washington, Obama disse que os EUA precisam ampliar seu leque de ações para resolver o conflito no Afeganistão. "Precisaremos de uma coordenação mais efetiva entre as ações militares, diplomáticas e com nossos aliados para termos sucesso no Afeganistão", declarou o presidente. O secretário de Defesa dos EUA, Robert Gates, disse ontem que espera para os próximos dias uma decisão de Obama sobre o envio de mais soldados para o Afeganistão. "O presidente terá várias opções diferentes em sua mesa e acredito que ele tomará uma decisão nos próximos dias", disse Gates durante entrevista no Pentágono. Obama estaria analisando a possibilidade de dobrar o número de soldados no Afeganistão - os EUA poderiam ter até 60 mil homens no país. Gates rejeitou dizer se a marca de 60 mil soldados poderia ser ultrapassada, mas reconheceu que há uma preocupação no governo com uma presença excessiva de soldados no Afeganistão. Segundo ele, uma presença de tropas ocidentais além do necessário "não seria bom para os interesses americanos".