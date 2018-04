Obama ordena revisão das práticas de deportação

Segundo o documento, Obama manifestou aos legisladores que está profundamente preocupado com o sofrimento que as famílias sentem quando são separadas por um sistema migratório disfuncional. O presidente pediu ao secretário de Segurança Nacional, Jeh Johnson, que faça um levantamento para ver se a aplicação das leis pode ser feita de modo mais humanitário, embora com o estrito cumprimento da lei.

Ativistas em defesa dos direitos dos imigrantes recentemente mostraram descontentamento com a falta de progresso no Congresso sobre o tema e pressionaram Obama a suspender todas as deportações. O presidente norte-americano disse que não tem poder para fazer isso unilateralmente, mas anteriormente tomou medidas para aliviar as deportações de algumas crianças levadas ilegalmente para os EUA. Fonte: Associated Press.