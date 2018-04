Obama parabeniza Lobo por avanços O presidente dos EUA, Barack Obama, conversou ontem por telefone com seu colega hondurenho, Porfírio Lobo, e o felicitou por ter restaurado a ordem democrática e constitucional no país. Obama também parabenizou Lobo por seus esforços de reconciliação política no país após a crise desatada pelo golpe de Estado que derrubou o presidente Manuel Zelaya em 28 de junho. Segundo informou a Casa Branca, o líder americano, porém, ressaltou sua preocupação pela situação dos direitos humanos em Honduras.