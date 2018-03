Obama parabeniza Paquistão por êxito em eleições

As eleições deste fim de semana foram responsáveis por transferir o poder por meio de eleições democráticas pela primeira vez desde 1947, ano da independência do país.

O presidente disse que a disputa eleitoral no Paquistão perseverou, apesar da "intimidação por parte de grupos extremistas".

O ex-premiê Nawaz Sharif manifestou estar pronto para voltar ao poder para um terceiro mandato. A expectativa é que ele adote uma postura mais nacionalista, de maior proteção à soberania do Estado em comparação ao governo anterior.

Mas as relações bilaterais entre EUA e Paquistão não devem mudar radicalmente, já que o exército do Paquistão desempenha um papel dominante na política externa. As informações são da Associated Press.