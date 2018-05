Obama passa Natal com a família e visita militares

O presidente e a primeira-dama Michelle Obama ficaram mais de uma hora com os militares e suas famílias na base. Obama trocou apertos de mão e pegou crianças no colo, enquanto a primeira-dama abraçava os familiares e soldados.

A família presidencial alugou uma casa em Kailua e o presidente passou os últimos dias jogando golfe, malhando e lendo. Obama está lendo uma biografia do ex-presidente Ronald Reagan.

As férias deste ano têm sido bem mais calmas do que as do ano passado, quando um homem tentou realizar um atentado em um avião que seguia para Detroit. A tentativa de atentado interrompeu as férias do presidente. O cardápio previsto para a noite de Natal da família Obama tinha batatas, carne, vagem e uma torta.

O presidente e a primeira-dama usaram a mensagem semanal presidencial por rádio à nação para encorajar os norte-americanos a usar parte de seu tempo para apoiar as tropas no Iraque e Afeganistão. As informações são da Dow Jones.