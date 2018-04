Obama: paz exigirá 'escolhas difíceis' de nações árabes O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pressionou hoje Israel e os Estados árabes para que façam "escolhas difíceis" com o objetivo de alcançar a paz. Segundo Obama, os EUA têm trabalhado para criar "o espaço, a atmosfera" para a retomada das negociações. "Eu acho que agora é o momento de agirmos no que todos sabemos que será a verdade, que é cada lado tendo que fazer alguns compromissos difíceis", afirmou Obama. O líder norte-americano se encontrou com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Dresden, na Alemanha, e visitou o campo de concentração de Buchenwald, quando lembrou o Holocausto nazista na Segunda Guerra.