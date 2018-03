Obama pede a três pessoas para ajudá-lo a escolher vice O democrata Barack Obama chamou três pessoas, incluindo Caroline Kennedy, para que liderem uma pesquisa para escolher o vice-presidente de sua chapa, disse a campanha do senador nesta quarta-feira. Kennedy, filha do ex-presidente John Kennedy, se juntará ao ex-promotor-geral Eric Holder e ao ex-presidente da Fannie Mae, Jim Johnson, que também ajudou John Kerry em 2004 e Walter Mandale em 1984 a escolherem seus vices. "O senador Obama fica feliz por ter três pessoas dedicadas e talentosas lidando com este rigoroso processo. Ele vai trabalhar com eles nas próximas semanas, mas, no fim, sua decisão será individual", disse o porta-viz Bill Burton. Obama obteve a nomeação na terça-feira e vai enfrentar o republicano John McCain nas eleições presidenciais norte-americanas, em novembro. (Por John Whitesides)