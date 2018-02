Obama pede ao Congresso US$ 6,2 bi para combater ebola Funcionários do governo do presidente Barack Obama foram ao Congresso nesta quarta-feira para tentar persuadir o Legislativo a aprovar um pedido emergencial de recursos de US$ 6,2 bilhões para o combate ao vírus Ebola. "Acreditamos ter a estratégia correta, tanto aqui como no exterior. Temos confiança de que podemos limitar o número de casos nos EUA", disse a secretária de Saúde e Serviços Humanos, Sylvia Mathews Burwell, durante audiência no Subcomitê de Apropriações do Senado.