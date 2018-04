Obama pede ao governo do Irã fim de 'ações injustas'

Também hoje, o secretário de imprensa da Casa Branca, Robert Gibbs, disse que o governo norte-americano está "muito satisfeito" com o fato de que o repórter do New York Times David Rohde tenha voltado para casa e esteja em segurança. Rohde foi capturado, juntamente com o jornalista afegão Tahi Ludin, por militantes do Taleban em 10 de novembro. Ontem, eles conseguiram escapar pulando o muro do lugar onde eram mantidos reféns.