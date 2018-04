Obama pede cooperação da Coreia do Norte para a paz O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, declarou hoje que há um caminho aberto à paz para a Coreia do Norte, se Pyongyang trabalhar em conjunto com outros países do mundo para livrar a Península Coreana de armas nucleares. Obama disse que as atuais atividades nucleares norte-coreanas representam uma "grave ameaça" para a região e para o mundo.