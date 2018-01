Obama pede desculpas a Médicos Sem Fronteiras por ataque a hospital no Afeganistão

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou para a presidente da organização Médicos Sem Fronteiras (MSF),

Joanne Liu, e pediu desculpas pelo ataque aéreo contra um hospital do grupo em Kunduz, no Afeganistão, informou a Casa Branca nesta quarta-feira.

No telefonema com Liu, Obama disse também que a investigação sobre o episódio que está sendo realizada pelos EUA vai "fornecer uma responsabilização transparente, ampla e objetiva dos fatos e circunstâncias do incidente. E que, se necessário, o presidente vai implementar mudanças para que tragédias como essa sejam menos prováveis no futuro", disse o porta-voz da Casa Branca Josh Earnest a jornalistas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O MSF pediu a criação de uma comissão internacional e independente para investigar o ataque, realizado no fim de semana.

Obama também telefonou para o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, para manifestar suas condolências pela perda de vidas de pacientes e funcionários durante o ataque, disse Earnest. O presidente norteamericano se comprometeu a trabalhar de perto com o governo afegão para solucionar o caso.

O ataque aéreo ocorrido no fim de semana deixou pelo menos 22 mortos em Kunduz, no norte do país. /AP