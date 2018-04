Obama pede desculpas por queima do Alcorão

O presidente americano, Barack Obama, pediu desculpas ontem pela queima de exemplares do Alcorão por tropas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) na Base Aérea de Bagram, no Afeganistão. Em uma carta enviada ao presidente afegão, Hamid Karzai, Obama disse, segundo autoridades afegãs, que o erro foi "involuntário".

Dois soldados americanos foram mortos ontem por um homem vestido com um uniforme do Exército afegão, em meio ao aumento de protestos em todo o país em razão do episódio. Manifestantes aglomeraram-se em algumas cidades do Afeganistão armados com paus e pedras, pedindo a retirada de tropas estrangeiras e tentando invadir instalações militares.

As manifestações começaram na terça-feira em Cabul e diante da Base Aérea de Bagram. Ontem, os protestos espalharam-se a partes normalmente seguras do país. Ao menos nove afegãos foram mortos e dezenas ficaram feridos em choques com a polícia. Segundo a Otan, os exemplares do Alcorão estavam em uma prisão desativada e foram equivocadamente queimados por soldados que pensavam ser algum material subversivo.

Autoridades do Taleban, que estão no meio de rarefeitas conversas de paz com os EUA, no início condenaram a queima, mas não defenderam reações violentas. Em uma declaração por escrito divulgada ontem, o grupo adotou uma posição mais dura, descreveu a queima como um ato "deliberado" e disse que afegãos e muçulmanos não devem dar atenção às desculpas americanas.

Ataque. Não se sabia ontem se o ataque a soldados americanos foi orquestrado pelo Taleban ou uma resposta ao apelo por vingança do grupo. Manifestantes e membros do Parlamento afegão também conclamaram soldados e policiais afegãos a se voltar contra seus congêneres americanos.

Karzai condenou veementemente a queima, mas pediu aos manifestantes que não recorram à violência. Embora o foco da mensagem do Taleban aos afegãos tenha sido o ataque "aos americanos invasores", na declaração, o grupo também apelou a muçulmanos do mundo inteiro que apoiem a retaliação ao incidente, conclamando-os a respaldar os muçulmanos afegãos em sua causa. / THE WASHINGTON POST