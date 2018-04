Obama pede que China liberte vencedor do Nobel da Paz O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, pediu à China que liberte rapidamente Liu Xiaobo, laureado nesta sexta-feira com o Prêmio Nobel da Paz. A declaração de Obama foi feita horas depois do anúncio do prêmio. Em comunicado, o presidente dos EUA disse que Liu "tem sacrificado sua liberdade em nome de suas crenças" e é "um porta-voz eloquente e corajoso pelo avanço dos valores universais com o uso de meios pacíficos e não violentos".