Obama pede que Clinton e Bush liderem ajuda ao Haiti

Obama reuniu-se com os ex-presidentes Bill Clinton e George W. Bush na Casa Branca e solicitou ao dois que coordenem os esforços para envolver mais norte-americanos nos planos de ajuda à nação caribenha.

Bush disse que a melhor forma de ajudar as pessoas é "enviando dinheiro". Clinton afirmou que os haitianos podem construir um futuro melhor se os americanos fizerem parte dele. As informações são da Associated Press.