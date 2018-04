Obama pede que Venezuela seja responsável com programa nuclear

WASHINGTON - O presidente americano, Barack Obama, pediu que a Venezuela atue responsavelmente em seu programa nuclear e reiterou que está interessado em melhorar as relações entre Washington e Caracas.

"Não temos interesse em um aumento de tensão com a Venezuela, ou entre a Venezuela e seus vizinhos, mas a Venezuela deve agir responsavelmente", disse o presidente em uma entrevista à meios de comunicação hispânicos nesta terça-feira, 19.

No último dia 15, o presidente venezuelano, Hugo Chávez, assinou um acordo com a Rússia para construir uma usina nuclear na Venezuela com auxílio de Moscou.

De acordo com Obama, a relação americana com a América Latina deve ser fortalecido na segunda metade do seu mandato. "Deve haver um consenso sobre a América Latina entre a Casa Branca e o Congresso", disse o presidente.

Cuba

Sobre Cuba, Obama afirmou que as promessas de reformas políticas econômicas do regime de Raúl Castro ainda não se traduziram em resultados suficientes. O embargo americano a Cuba completou 50 anos nesta terça-feira.

Com Efe