Obama pede redução de armas nucleares estratégicas

"Podemos não mais viver com o medo da aniquilação do mundo, mas enquanto armas nucleares existirem, não estaremos seguros."

Ele disse que pretende negociar os cortes com a Rússia para ir além da postura da Guerra Fria. O presidente prometeu trabalhar com seus aliados a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para criar uma nova estrutura internacional para o uso pacífico da energia nuclear.

Obama disse que os Estados Unidos realizarão uma cúpula em 2016 sobre segurança de materiais nucleares em todo o mundo e também pediu a criação de um tratado para encerrar a produção de material físsil. Fonte: Associated Press e Dow Jones Newswires.