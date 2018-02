Obama pode propor cortes no orçamento, diz NYT O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assumirá na próxima semana o risco político de propor formalmente cortes para a Previdência Social e para o Medicare em seu orçamento anual, segundo o New York Times, que citou fontes do governo. De acordo com o jornal, este é um esforço para demonstrar vontade do presidente de chegar a um compromisso com os republicanos e retomar as perspectivas de um acordo de longo prazo para redução do déficit orçamentário.