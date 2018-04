Obama precisa da volta da paz no Irã A agitação que se alastrou no Irã desde a eleição na semana passada confundiu o debate sobre política externa nos EUA de uma maneira interessante. Os que apoiam o presidente Barack Obama, que até muito recentemente haviam criticado a "agenda de liberdade" do governo de George W. Bush, viram-se repentinamente estimulando a liberdade e a democracia no Irã. Em seu desejo de atribuir todas as coisas boas ao trabalho de Obama, chegaram a sugerir que a agitação no Irã se deve aos apelos públicos do presidente aos muçulmanos. Se for assim, será uma das maiores ironias da História. Isso porque Obama nunca pretendeu provocar um levante político no Irã, muito menos encorajar os iranianos a tomarem as ruas. O fato de eles estarem fazendo isso não é uma boa notícia para Obama, mas sim uma complicação indesejada em sua estratégia de engajamento com Teerã sobre a questão nuclear.Uma das grandes inovações do governo Obama para o Irã deveria ser a aceitação da legitimidade dos governantes de Teerã. Em sua aposta diplomática, a declaração ao Irã no ano novo persa, em março, Obama falou diretamente aos governantes iranianos, se afastando do hábito de Bush de falar ao povo iraniano passando por cima de seus líderes. Martin Indyk, ex-assessor de Bill Clinton, disse na ocasião que a formulação do discurso foi cuidadosamente preparada "para demonstrar uma aceitação do governo do Irã". Essa abordagem sempre foi um elemento-chave da "grande barganha" com Teerã. Os EUA tiveram de oferecer alguma garantia ao regime de que não apoiariam mais a oposição ou tentariam, de alguma maneira, sua remoção do governo islâmico. Os EUA dificilmente poderiam esperar que o regime iraniano negociasse sobre questões centrais de segurança nacional, como seu programa nuclear, enquanto Washington ficasse encorajando os adversários do governo. Obama teve de fazer uma escolha, e fez. Ela foi amplamente aplaudida como um distanciamento "realista" do idealismo quixotesco e contraproducente de Bush. Seria surpreendente se o presidente se afastasse dessa estratégia realista agora - e ele não se afastou. Sua resposta à eclosão de ódio popular ao regime iraniano foi mal interpretada como sendo uma preocupação de que o apoio americano à oposição seria prejudicial à própria oposição ou que Obama queria evitar uma "atitude moralizadora" americana - o próprio Obama afirmou na semana passada que não queria que os EUA dessem a impressão de estarem "se intrometendo" em assuntos internos do Irã. Mas os cálculos de Obama são muito diferentes. Sejam quais forem suas simpatias, se ele pretende se ater a sua estratégia original, não poderá demonstrar nenhum interesse em ajudar a oposição. Sua estratégia para o Irã o coloca objetivamente ao lado dos esforços do governo para um retorno à normalidade o quanto antes, e não ao lado dos esforços da oposição para prolongar a crise. Não é que Obama preferisse a vitória do conservador Mahmoud Ahmadinejad. Ele provavelmente teria ficado feliz se tivesse de se entender com o moderado Mir Hossein Mousavi, apesar de haver poucos motivos para acreditar-se que Mousavi seguiria um caminho diferente na questão nuclear. Agora que Mousavi perdeu, justa ou injustamente, Obama ficou em posição delicada. Se ele der apoio à oposição, parecerá hostil ao regime, exatamente o que o presidente quer evitar. A política de Obama requer agora uma rápida superação das controvérsias eleitorais para que ele possa abrir negociações o quanto antes com o governo reeleito de Ahmadinejad. Enquanto os protestos da oposição continuarem e o governo parecer abalado ou excessivamente brutal será difícil haver um entendimento. O que Obama precisa é de um rápido retorno à paz e à tranquilidade no Irã, e não de uma agitação contínua. Seu objetivo deve ser esvaziar a oposição e não encorajá-la. E é isso, em geral, que ele está fazendo. Se vocês consideram tudo isso inquietante, fazem bem. O pior é que essa atitude, provavelmente, não impedirá os iranianos de conseguirem uma arma nuclear. Mas é disso que se trata o "realismo". É isso que levou Brent Scowcroft a levantar um brinde aos líderes da China logo após os incidentes da Praça da Paz Celestial. É isso que convenceu Gerald Ford a não se encontrar com Alexander Soljenitsyn no auge da Guerra Fria. Os republicanos tradicionalmente têm sido melhores nisso - embora eles raramente tenham sido recompensados pelo povo americano nas urnas, como Ford e George H. Bush podem atestar. Veremos se Obama conseguirá ter o mesmo sangue frio na busca de um melhor relacionamento com um regime deplorável, sem sofrer o mesmo destino político. *Robert Kagan é cientista político do Carnegie Endowment for Peace