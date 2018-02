Obama pressiona por mais medidas de controle de armas

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, viaja para o Colorado nesta quarta-feira, 3, para saudar a recém aprovada legislação do Estado sobre controle de armas.

Obama tem aumentado os pedidos sobre a criação de leis para verificação universal de antecedentes, além de exigir votos no Congresso pela proibição de certas armas de assalto e pela imposição de limites para pentes de munição de grande capacidade.

Obama se reunirá com autoridades policiais e líderes comunitários em Denver, não muito longe do cinema onde um atirador matou 12 pessoas no ano passado.

Na segunda-feira, Obama planeja ir para Hartford, no Estado de Connecticut, onde os parlamentares estaduais anunciaram um acordo bipartidário sobre a legislação de armas como uma resposta ao incidente de Newtown.

As informações são da Associated Press