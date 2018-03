Obama promete a Abbas empenho no processo de paz O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu a dirigentes palestinos que se engajará rapidamente no conflito no Oriente Médio caso seja eleito em novembro, afirmou Saeb Erekat, um destacado assessor do presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas. Obama e Abbas reuniram-se hoje durante cerca de uma hora na cidade cisjordaniana de Ramallah. Depois do encontro, Erekat disse a jornalistas que Obama deseja engajar-se sem tardar na busca por uma solução para o conflito caso vença as eleições presidenciais americanas. "Obama confirmou ao presidente Abbas que será um parceiro construtivo no processo de paz", comentou Erekat. Ainda de acordo com ele, Obama disse a Abbas que "não perderá um minuto" se for eleito.