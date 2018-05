Obama promete ajuda às vítimas dos furacões no sul dos EUA

Obama conversa com moradora de Tuscaloosa, Alabama.

TUSCALOOSA - O presidente dos EUA, Barack Obama, prometeu nesta sexta-feira, 29, ajudar o Estado do Alabama a se recuperar dos devastadores tornados que atingiram a área nos últimos dias. O líder americano visitou a região Meio Oeste para avaliar os danos dos furacões, segundo a agência AFP.

"Quero fazer um compromisso com as comunidades locais. Vamos fazer todo o possível para ajudar na reconstrução dessas comunidades", disse Obama depois de percorrer bairros arrasados na cidade de Tuscaloosa. "Não podermos trazer de volta os que se foram. Mas quanto aos danos às propriedades, que são muito grandes, nós podemos fazer algo a respeito", prometeu o presidente.

Nesta sexta, o número de mortes causadas pelos tornados subiu para 300. É a pior crise de furacões desde abril de 1974, quando 315 pessoas morreram por conta das tempestades no Meio Oeste.

O Estado mais afetado é o Alabama, que concentra mais de dois terços das mortes - 213. Também foram registradas 34 mortes no Tennessee, 32 no Mississippi, 15 na Georgia, cinco na Virgínia e uma no Arkansas. O alto número de fatalidades é surpreendente, já que a região conta com equipamentos sofisticados de detecção de furacões e previsão do tempo.