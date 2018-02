Obama promete continuar ataques contra Estado Islâmico

O presidente lembrou que a retomada da represa de Mosul, no norte do Iraque, pelo Exército do país e pelas forças de segurança curdas é "um enorme passo a frente" na batalha contra militantes do Estado Islâmico. Falando da Casa Branca, Obama afirmou que se a barragem do rio Tigre tivesse sido danificada, as consequências seriam catastróficas e teriam colocado em perigo os funcionários da embaixada norte-americana em Bagdá.

Sobre a nomeação do novo primeiro-ministro iraquiano, Haider al-Abadi, o líder norte-americano disse estar impressionado até agora, mas que o novo governo precisa tomar medidas para garantir um governo inclusivo. "Um novo governo inclusivo receberá mais apoio nosso", disse o presidente.

Obama afirmou que os EUA estão fornecendo armas e assistência para as forças tanto do Iraque quanto do Curdistão, enquanto tentam reverter o avanço do grupo extremista. Segundo ele, a contenção do Estado Islâmico é uma questão de segurança nacional. (com informações da Associated Press e da Dow Jones Newswires)