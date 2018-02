Obama promete ser 'muito mais firme' com a China Em meio ao mal-estar entre Washington e Pequim por causa da visita do líder espiritual do Tibete, o dalai-lama aos EUA, o presidente americano, Barack Obama, prometeu ontem ser "muito mais firme" com a China para que cumpra as regras comerciais acertadas entre ambos países. "O enfoque que adotamos (em relação a Pequim) é ser muito mais firmes na aplicação das regras existentes", disse Obama em uma reunião com senadores democratas em Washington. Há anos, os EUA pressionam a China para que valorize o yuan.