Obama quer avanço até fim do ano no Oriente Médio

Um dia após pedir um novo começo nas relações entre os EUA e o mundo islâmico, no Cairo, o presidente dos EUA, Barack Obama, disse ontem esperar que o processo de paz no Oriente Médio apresente resultados até o fim do ano. Em visita à Alemanha, o presidente reiterou que palestinos e israelenses devem "levar a sério" o diálogo. Ao lado da chanceler alemã, Angela Merkel, Obama afirmou que "o momento é agora para agirmos diante do que todos sabem ser a verdade: cada um dos lados (Israel e os palestinos) deverá fazer difíceis concessões". "Estou certo de que, se nos ativermos a esse objetivo, poderemos fazer sérios progressos ainda este ano", completou. A Alemanha é a terceira escala de Obama de um giro por quatro países. Ele esteve na Arábia Saudita e no Egito, onde se dirigiu ao mundo muçulmano, e de Dresden embarca para a Normandia, na França, onde participará hoje das comemorações do 65º aniversário do Dia-D. Merkel também se mostrou otimista em relação ao futuro do conflito no Oriente Médio. "Acredito que, com Obama, há uma oportunidade única para as negociações de paz reviverem", afirmou a anfitriã do presidente dos EUA. Obama deu sinais de que centrará seus esforços de aproximação com o mundo islâmico na resolução da violência entre palestinos israelenses, e - diferentemente de seu antecessor, George W. Bush - decidiu iniciar uma ofensiva diplomática já em seus primeiros meses na presidência. Mantendo-se comprometido com a segurança de Israel, Obama pressiona pelo fim da expansão dos assentamentos na Cisjordânia. Apoiando a criação de um Estado palestino, o presidente critica o incitamento à violência contra israelenses. Ontem, Obama disse que seus apelos para que Israel aceite uma solução de dois Estados estavam recebendo uma atenção desproporcional da imprensa. Ele disse que palestinos também devem "andar para frente" e alertou que países árabes terão de fazer "grandes compromissos" com israelenses. "Nós ainda não vimos um compromisso firme da Autoridade Palestina com o controle de áreas de fronteiras que preocuparão Israel, caso tenhamos uma solução de dois Estados", cobrou Obama. Além da paz no Oriente Médio, Merkel e Obama discutiram temas como o programa nuclear iraniano, a crise econômica e o fechamento da prisão na base americana em Guantánamo, Cuba. Obama é extremamente popular entre alemães, mas desde sua posse, em janeiro, as relações entre Washington e Berlim enfrentam temas delicados. Os EUA pressionam a Alemanha a reforçar seu contingente no Afeganistão, medida que Merkel, candidata nas eleições de setembro, rejeita. Obama também pediu ao governo alemão que ajude no fechamento da prisão de Guantánamo, recebendo prisioneiros da guerra ao terror.