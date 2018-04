Obama quer cortar US$ 313 bi de gastos com saúde

Esses US$ 313 bilhões não estão incluídos nos US$ 635 bilhões em aumento de impostos e cortes de gastos com saúde já anunciados por Obama.

Juntos, os planos gerariam uma economia e/ou aumento de impostos de US$ 948 bilhões ao longo de uma década, para segurar milhões de americanos que não possuem plano de saúde e desacelerar o aumento de gastos com saúde.

A situação atual é inaceitável, disse Obama. "Os Estados Unidos gastam com saúde quase US$ 50 a mais por pessoa do que qualquer outro país."

Reformar o sistema de saúde do país - em que idosos e incapacitados recebem ajuda do governo e todos os outros têm planos privados ou pagam as contas médicas do próprio bolso - é uma das maiores ambições de Obama.

O presidente reconheceu que muitos detalhes do plano ainda precisam ser resolvidos, mas disse que serão "mudanças de bom senso". Ele também pediu que os congressistas, que formularão as novas leis, resistam aos poderosos lobbies.