Obama quer fim da ameaça de Pyongyang

WASHINGTON O presidente dos EUA, Barack Obama, disse ontem que a ambição nuclear norte-coreana representa uma grave ameaça para mundo todo, prometeu pôr um fim a essa ameaça e pediu que a comunidade internacional cumpra com rigor as sanções da ONU contra a Coreia do Norte, aprovadas na semana passada. Reunidos na Casa Branca, Obama e o presidente sul-coreano, Lee Myung-bak, criticaram as ações do regime norte-coreano e disseram que dessa vez Pyongyang não será recompensado por provocar uma crise. "Diante da maneira beligerante pela qual a Coreia do Norte frequentemente trata seus vizinhos, não há dúvidas de que essa é uma situação desestabilizadora, que representa uma grave ameaça não apenas para a segurança dos Estados Unidos, mas para a segurança de todo o mundo", disse o presidente americano. Obama afirmou ainda que colocará um fim ao ciclo que vem permitindo que Pyongyang provoque crises nucleares. Segundo ele, na tentativa de obrigar a Coreia do Norte a recuar, Pyongyang recebe diversas concessões - como alimentos, combustível e outros incentivos - mas, em seguida, acaba quebrando as promessas de interromper seu projeto nuclear. "A mensagem que estamos enviando é que vamos romper esse padrão", declarou Obama. No entanto, Obama - que assumiu o poder prometendo uma nova relação com os países considerados inimigos dos EUA - fez questão de deixar as portas abertas para as negociações com Pyongyang. "Quero deixar claro que há um outro caminho a ser seguido pela Coreia do Norte, que inclui sua integração na comunidade internacional", disse o líder americano. "Esse cenário só pode ser alcançado por meio de negociações pacíficas que levem à desnuclearização do país." PREOCUPAÇÃO CRESCENTE As declarações de Obama ocorrem no momento em que a preocupação com o regime comunista está aumentando, já que Pyongyang revelou, no fim de semana, que ampliará seu projeto nuclear, processando plutônio e enriquecendo urânio. O anúncio foi feito em resposta às sanções aprovadas pela ONU na véspera. O regime comunista já fez dois testes nucleares, o último em maio. E funcionários do governo americano acreditam que Pyongyang já está se preparando para um terceiro. Ontem, o Pentágono advertiu que dentro de três anos mísseis norte-coreanos terão condições de atingir os EUA. Após receber de Obama garantias de proteção, o presidente sul-coreano disse que as táticas de Pyongyang não serão toleradas. "Os norte-coreanos devem entender que agora é diferente, que não poderão repetir suas táticas ou estratégias do passado", declarou Lee. Questionado sobre se seu país estava sob ameaça, ele respondeu que sua aliança com os EUA "fará com que eles (os norte-coreanos) pensem duas vezes antes de tomar qualquer medida que depois se arrependerão". Lee adotou uma posição dura com relação a Pyongyang, contrastando com seu antecessor, Roh Moo-hyun, que chegou a se reunir com o ditador Kim Jong-il. ALERTAS Barack Obama Presidente dos EUA "Diante da maneira beligerante pela qual a Coreia do Norte trata seus vizinhos, não há dúvidas de que essa é uma situação que representa uma grave ameaça para todo o mundo" "Há um outro caminho a ser seguido pela Coreia do Norte (...), que só pode ser alcançado por meio de negociações pacíficas que levem à desnuclearização do país" Lee Myung-bak Presidente sul-coreano "Agora, os norte-coreanos pensarão duas vezes antes de tomar qualquer medida" (após obter garantia de proteção dos EUA)