Obama quer punição para quem contratar ilegais

Ele pediu que o Congresso dos EUA trabalhe em uma lei de imigração consensual, que atenda tanto à necessidade de proteção das fronteiras quanto às preocupações humanitárias sobre as condições de vida dos imigrantes ilegais nos EUA.

Ainda ontem, cônsules latino-americanos, de países como o México, El Salvador e o Equador, qualificaram como racista e regressiva a nova lei do Estado do Arizona, que criminaliza a imigração ilegal. Ativistas e imigrantes organizaram protestos nacionais para o sábado contra a lei, que autoriza a polícia a interrogar qualquer pessoa sobre seu status migratório. O México emitiu um alerta para os seus cidadãos no Arizona.