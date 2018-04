Obama quer solução para conflito entre Israel e árabes Uma semana após o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, visitar o mundo árabe, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, apoiou em discurso neste domingo a criação de um Estado independente para os palestinos. Netanyahu, contudo, condicionou o passo político à desmilitarização da futura nação da Palestina, algo que foi imediatamente rejeitado pelos palestinos. Aliados israelenses da direita e religiosos de Netanyahu também criticaram o plano, visto com suspeitas. Em Washington, o porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, disse que Obama está comprometido com a solução dos dois Estados e que o discurso de Netanyahu é bem-vindo. Gibbs disse que Obama trabalhará com todos os envolvidos para chegar a uma solução do conflito entre árabes e israelenses.