Obama: reação do Irã contra protestos é 'inaceitável'

Obama afirmou, no entanto, que ainda é cedo demais para dizer se isso irá atrapalhar as negociações entre os EUA e o Irã, que têm como objetivo barrar o desenvolvimento nuclear pelo país do Oriente Médio. "Ainda estamos esperando para ver como a situação no Irã vai se desdobrar."

O Irã está desenvolvendo energia nuclear a um ritmo acelerado, e Obama disse que o surgimento do país como uma potência nuclear seria um grande problema para os EUA e para a segurança no Oriente Médio. Ele reconheceu que "o tempo está passando" e disse que espera dar continuidade às discussões multilaterais com o país a respeito de seu programa nuclear, mesmo que as perspectivas para negociações diretas entre os EUA e o Irã não estejam claras.

Iraque

Sobre o Iraque, Obama prevê que "continuará havendo alguma violência por algum tempo" e que as baixas militares nos EUA lá são sempre causa de preocupação. Ele acrescentou que, apesar do aumento recente da violência em território iraquiano, a segurança de maneira geral está melhorando no país e que o maior desafio para o Iraque é a resolução pacífica de questões que separam suas facções religiosas e políticas. As informações são da Dow Jones.